Emergenza rifiuti in 200 Comuni: si apre uno spiraglio

Si va verso la riapertura dell’impianto di Trattamento meccanico e biologico (Tmb) dei rifiuti indifferenziati della discarica Sicula trasporti, in amministrazione giudiziaria, di contrada Coda volpe. E’ quanto emerso da un vertice sull’emergenza rifiuti che si è tenuto a Palazzo Minoriti a Catania, sede della Prefettura.

I tecnici dell’Arpa hanno eseguito un sopralluogo nella struttura e relazioneranno la Regione sulla situazione. L’iniziativa potrebbe portare allo sblocco dell’impianto Tmb, ma, in ogni caso, ci vorranno diversi giorni per ritornare alla normalità nella raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Non è escluso che ci sia un nuovo provvedimento del presidente della Regione, Renato Schifani, o uno che integri quello già emesso ieri sera. Al vertice a Palazzo Minoriti hanno partecipato il prefetto, Maria Carmela Librizzi, il procuratore facente funzioni Agata Santonocito, l’assessore regionale all’Energia, Roberto Di Mauro, i sindaci di Catania, Enrico Trantino, di Acireale, Roberto Barbagallo, e di Misterbianco, Marco Corsaro, oltre al capo di gabinetto del governatore della Sicilia e tecnici regionali

Stamattina l’emergenza rifiuti è scattata in oltre 200 Comuni della Sicilia a causa del perdurare della chiusura dell’impianto di Lentini. Davanti alla struttura, nonostante l’ordinanza firmata ieri sera dal presidente della Regione, Renato Schifani, che è anche commissario per i rifiuti, si è creata nel corso della mattinata una lunga fila di autocompattatori che non hanno potuto conferire la spazzatura e in molti dei Comuni interessati è scattata l’emergenza per il rischio sanitario dovuto all’esposizione al sole dei rifiuti non raccolti per giorni.

A Catania, per esempio, si sono cominciate a formare microdiscariche a cielo aperto per il mancato rispetto delle regole: il rifiuto differenziato è raccolto, ma c’è chi non rispetta la cadenza giornaliera e getta sacchi di spazzatura non conferibili. Molti Comuni hanno sospeso i mercatini rionali per l’impossibilità poi di smaltire i rifiuti accumulati.

Il problema verte su due fronti: uno amministrativo sul rilascio da parte della Regione della Via, la valutazione d’impatto ambientale, l’altro giudiziario con un provvedimento del gip di Catania che, in assenza di Via, ha disposto agli amministratori giudiziari la chiusura entro 24 ore dell’impianto Tmb. Ieri sera il problema sembrava superato con il decreto del presidente Schifani e la concessione di un’autorizzazione che potrebbe essere considerata come una Via provvisoria di 20 giorni, in attesa di una soluzione definitiva. Ma, probabilmente, gli amministratori giudiziari che gestiscono Sicula trasporti dopo l’inchiesta ‘Mazzetta Sicula’ della Dda di Catania prima di riaprire vorranno anche un nuovo parere del gip, per evitare rischi.