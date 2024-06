Una domenica di incendi in Sicilia

Undici incendi sono divampati in Sicilia. I forestali e i vigili del fuoco sono stati impegnati in tre roghi nell’Agrigentino, due nel Nisseno, due nel Catanese, due nel Messinese e due nel Siracusano. Le fiamme sono divampate nell’Agrigentino a Caltabellotta in contrada Cuttunaro, ad Agrigento in contrada Piano Gatta e a Cattolica Eraclea in contrada Piano Comune. Nel Catanese a Caltagirone, in contrada Coste Chiazzine, e a Licodia Eubea in contrada Cava San Giorgio. Nel Nisseno a Mazzarino, in contrada San Cono Sottano, e a Niscemi in contrada Ulmo. Nel Siracusano a Noto, in contrada Forbici e in contrada Villa Vela e infine nel Messinese a Gioiosa Marea in contrada Catello, a Tortorici in contrada Santa Nagra.