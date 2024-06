Giornata di fuoco in Sicilia

PALERMO – Forestali, vigili del fuoco e volontari della protezione e in alcuni casi con i canadair e gli elicotteri sono stati impegnati in otto incendi in Sicilia. Due sono divampati in provincia di Agrigento, 4 in provincia di Catania, uno ad Enna e uno a Palermo. Nel catanese a Licodia Eubea in contrada Boschitello, a San Gregorio di Catania in contrada Carubbazza, a Vizzini in Bosco Sant’Angelo, a Caltagirone in contrada Terrana. Nell’agrigentino a Cianciana in contrada Canalotto e a Ribera in contrada Giardinello. Nel palermitano a Caccamo in contrada Chiusa e nell’ennese ad Aidone in contrada Botte. A San Gregorio sono intervenuti due elicotteri mentre a Licodia Eubea 2 canadair e un elicottero, a Caltagirone un elicottero e un canadair.