Etna Comics accende Catania

CATANIA – Con nuovi spazi e percorsi completamente ridisegnati ha preso il via la dodicesima edizione del Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop. Da Etna Comics Plaza a Zo – Centro Culture Contemporanee, passando per i padiglioni del centro fieristico Le Ciminiere, quest’anno i colori della manifestazione hanno abbracciato una fetta in più della città, grazie alla preziosa collaborazione con il Comune di Catania e Fce. E così piazza Giovanni XXIII è diventata teatro di un grande festa parallela alla kermesse dove, fino a domenica, senza biglietto, sarà possibile sorseggiare un drink tra buona musica e cibo sfizioso, godendo di una prospettiva inusuale e assolutamente diversa di questo scorcio della città.

Un grande inizio, lanciato dal solito entusiasmo dei tanti che non vedevano l’ora di tornare a varcare i cancelli della struttura che dal 2011 ospita una manifestazione cresciuta esponenzialmente nei numeri e nell’offerta. A dare ufficialmente il via alla prima giornata, il tradizionale taglio del nastro, alla presenza del sindaco del Comune e della Città metropolitana di Catania, Enrico Trantino, del presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, del vice questore, Manuela Recca, del capo di gabinetto della prefettura etnea, Antonio Gullì, e di Pietro Bacci di Poliziamoderna, la rivista ufficiale della Polizia di Stato.



Un’esplosione di colori a fare da cornice a un fitto programma di appuntamenti, con Zerocalcare, autore del manifesto di quest’anno, protagonista di una conferenza insieme a Ester Cardella, che ha realizzato invece il manifesto variant. Due opere legate dallo stesso filo conduttore: l’omaggio al celebre premio Nobel per la letteratura, Luigi Pirandello. Grande entusiasmo in Artist Alley per i due americani Darick Robertson e Charles Vess, e per la fumettista campana Mirka Andolfo, punta di diamante del colosso statunitense DC Comics. Applausi a scena aperta per l’attore catanese Tuccio Musumeci, che ha ricevuto il Premio Uzeta di Etna Comics alla carriera, e il regista Alfredo Lo Piero, impegnati in un panel dedicato al film “Un viaggio per incontrare Mimì”.



Ha scherzato al suo arrivo in fiera, complimentandosi con lo staff per l’ambiente trovato, Rocco Siffredi, accolto da centinaia di fan in Creator Lounge per l’incontro dedicato a Supersex, la serie trasmessa da Netflix e ispirata alla storia e alla carriera del noto attore. Con lui anche la regista Francesca Mazzoleni, originaria di Catania. A chiudere sul palco la prima giornata, il Coro lirico siciliano, con un emozionante tributo a Franco Battiato ed Ennio Morricone.

Oggi un programma altrettanto ricco, a partire dal meet&greet fissato per le 11 in area Movie con Ross Mullan, noto al grande pubblico per aver interpretato il White Walker ne “Il trono di spade”. Alle 15 in Creator Lounge il Doppio anch’io con Fabrizio Mazzotta e i doppiatori di Hazbin Hotel, Rossa Caputo e Riccardo Suarez, che a seguire saranno nel backstage del palco per la reunion dedicata alla serie animata. Sempre alle 15, in area Movie, in anteprima per l’Italia e alla vigilia degli Europei in Germania l’incontro su “In campo 2024”, realizzato in collaborazione con il Catania Film Fest. Ancora protagoniste, dalle 16 in area Taboocom, le attiviste Clizia De Rossi e Nadia Lauricella, con Christine Puglisi.

Alle 16.30, direttamente dalla fortunata serie Rai “Makari”, incontro in area Movie con gli attori Ester Pantano e Domenico Centamore. A partire dalle 20.30, in area Palco, la decima edizione del Premio Angelo D’Arrigo, presentato da Ruggero Sardo e consegnato al fumettista Zerocalcare e alla biologa Barbara Gallavotti, che vedrà anche la partecipazione di Francesco Centorame, Ester Pantano, Giovanni Arezzo, Ruggero Galli e Giancane. La serata sarà impreziosita dal concerto dei Nanowar of Steel. Per accedere all’evento sarà necessario ritirare il braccialetto allo stand della fondazione Angelo D’Arrigo, con una donazione minima di 12 euro.