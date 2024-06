Dipendente infedele ripuliva le slot machine

SIRACUSA – I carabinieri di Siracusa hanno arrestato un 59enne per furto. Dopo la denuncia del gestore di una sala giochi, che ha notato ammanchi di denaro durante la contabilizzazione degli introiti delle slot machines, i militari hanno organizzato uno specifico servizio, a seguito del quale hanno sorpreso un dipendente della sala giochi, addetto alle pulizie che, con uno stratagemma, ripuliva anche le slot, aprendole senza effrazioni per poi asportare le monete. I carabinieri stanno visionando le telecamere installate all’interno del locale poiché si presume che l’uomo, che per ragioni di lavoro aveva libero accesso alla sala giochi anche in orario di chiusura, più volte abbia rubato manciate di monete dalle slot machine. L’arrestato è stato posto ai domiciliari.