CATANIA – Due uomini sono stati sorpresi di sera dalla polizia di Catania mentre stavano armeggiando all’interno di una macchina parcheggiata in via Caronda. Appena hanno visto gli agenti sono scappati, ma uno di loro è stato bloccato e identificato come un 57enne pregiudicato romeno; il complice invece è riuscito a far perdere le proprie tracce. Lo sportello era stato forzato. Il proprietario ha sporto denuncia.