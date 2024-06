CATANIA – Gli agenti della polizia di frontiera di Catania hanno denunciato uno straniero di 46 anni mentre tentava di prendere un aereo con un tirapugni in valigia. L’uomo ha tentato di imbarcarsi su un volo per Verona dall’aeroporto Fontanarossa, ma durante i controlli di sicurezza è stato trovato in possesso del tirapugni, individuato ai raggi X nel bagaglio.