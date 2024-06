AGRIGENTO – Un pensionato di 76 anni, Ferdinando Bentivegna, di Canicattì (Agrigento), è morto dopo che stamani in contrada Firriato, cercando di pulire il suo terreno, ha appiccato il fuoco alle sterpaglie, non è riuscito a governarlo e le fiamme lo hanno ucciso. Non sono serviti a nulla i soccorsi richiesti dalla moglie: l’anziano, quando pompieri e carabinieri sono giunti sul posto era già morto. I militari della stazione di Canicattì hanno ricostruito tutti i dettagli della tragedia.