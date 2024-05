VITTORIA (RAGUSA) – Gli agenti del commissariato di Vittoria, insieme alla polizia locale, hanno rinvenuto e sequestrato un’area di circa 13.000 metri quadri a Vittoria, adibita a vera e propria discarica abusiva. Nella discarica, adiacente a dei campi coltivati, sono stati individuati rifiuti potenzialmente tossici e molto pericolosi per la salute pubblica: elettrodomestici, materiale elettrico, grondaie in plastica, bottiglie in plastica e vetro, bidoni di plastica esausti contenenti fertilizzanti, anticrittogamici ed altri prodotti per l’agricoltura, lastre di amianto (Eternit), materiale di risulta edilizia, rivestimenti in gomma e lastre in alluminio.

Nell’area, all’interno di una costruzione rurale, è stato trovato assiepato diverso materiale in plastica, legno, secchi di vernice ed altri elettrodomestici; inoltre accanto al sito è stata rinvenuta una zona adibita allo smaltimento di tali rifiuti tramite incendio, tanto che l’area era ricoperta di cenere che di resti di altri oggetti bruciati. Gli agenti hanno effettuato immediati controlli sulla proprietà, identificando il proprietario del sito in questione, il quale, per profili di responsabilità, è stato denunciato.