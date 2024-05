Vedetta col walkie talkie non lo avvisa in tempo

CATANIA – I carabinieri della stazione di Catania Nesima hanno arrestato un catanese di appena 19 anni, residente a Misterbianco. In via Capo Passero, i militari hanno notato il giovane che camminava per strada con fare guardingo, voltandosi spesso indietro per accertarsi che non vi fosse nessuno a seguirlo: il ragazzo, non appena ha avvistato i carabinieri, in un attimo, ha iniziato a correre cercando di scappare.

Nella fuga, il 19enne mentre cercava di trovare rifugio in qualche traversa ha gettato un marsupio di colore blu che teneva a tracolla. In quelle concitate fasi, i carabinieri, senza mai perderlo di vista, hanno recuperato durante l’inseguimento la borsa e lo hanno raggiunto dopo pochi metri, bloccando la sua corsa. I militari hanno ispezionato il suo borsello, al cui interno hanno trovato 48 involucri in cellophane contenenti marijuana per un peso totale di circa 35 grammi, nonché 100 euro in denaro contante, di certo i guadagni appena intascati dalla sua attività di spaccio.

Trovata anche una radiotrasmittente, tipo walkie talkie, chiaramente usata dal giovane pusher per le comunicazioni con qualche vedetta posizionata in zona, che evidentemente non ha avuto il tempo di avvisarlo. Nelle tasche dei pantaloni del ragazzo, inoltre, sono stati trovati altri 16 involucri termosaldati contenenti cocaina/crack del peso di diversi grammi. Le dosi di droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre il pusher è stato arrestato e posto ai domiciliari a Misterbianco.