FICARAZZI (PALERMO) – Ha minacciato una donna con il coltello e ha cercato di abusarne sessualmente. E’ successo a Ficarazzi, dove la quarantenne è riuscita a divincolarsi ed è fuggita via dal giovane aggressore, un palermitano di 18 anni. I carabinieri hanno fermato il ragazzo, addosso gli è stato trovato il coltello. E’ stato denunciato per possesso d’arma da taglio. Sono in corso indagini per stabilire cosa sia successo, la donna è stata soccorsa dai sanitari del 118.