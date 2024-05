Stop ai ladri di fari nel centro commerciale etneo

CATANIA – Non hanno fatto in tempo a finire il lavoro i due catanesi che, nel bel mezzo di un “prelievo” su una Fiat 500 X grigia, sono stati disturbati dall’intervento dei carabinieri a San Giovanni La Punta. La gazzella nel tardo pomeriggio di ieri è stata inviata al parcheggio di un parco commerciale, dove un passante aveva segnalato un furto su una macchina. Appena arrivati i militari hanno subito visto una Fiat 500 X di colore rosso con il cofano anteriore aperto, con un uomo al posto di guida, accostata a un’altra Fiat 500 X di colore grigio, mentre una seconda persona era intenta a trafficare sui fari anteriori di quest’ultima.

Il ladro però si è accorto dell’arrivo e ha abbandonato sul posto quanto già smontato, per scappare tra le altre auto parcheggiate fino a far perdere le sue tracce. Bloccato e arrestato invece il 33enne alla guida della 500 rossa. I malviventi avrebbero portato a termine il furto dei fari, per un valore di oltre 1.000 euro.