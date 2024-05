Sporge denuncia, ma è lei ad essere denunciata

CATANIA – Gli agenti del commissariato Borgo Ognina hanno denunciato una donna di 46 anni, di nazionalità cubana, ritenuta responsabile del reato di soggiorno illegale nel territorio dello Stato. La donna si è presentata in commissariato per denunciare lo smarrimento di una carta prepagata Poste Pay, allorché, l’operatore dell’ufficio denunce, durante il controllo del passaporto per l’identificazione, ha accertato che la donna era priva del permesso di soggiorno, risultando così irregolare. Pertanto è stata denunciata per ingresso e soggiorno illegale e nei suoi confronti è stata disposta l’esecuzione del decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera.