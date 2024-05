SIRACUSA – Nell’ambito di un servizio interforze tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale, con l’ausilio del SIAN di Siracusa, nel quartiere Borgata, in particolare in via Agatocle, piazza Euripide e corso Timoleonte, controllati alcuni esercizi commerciali frequentati soprattutto da stranieri. Delle sei attività controllate 5 sono state sanzionate per un importo complessivo di 13.000 euro.

Un ristorante con annesso minimarket, sprovvisto di regolare licenza per entrambe le attività, è stato momentaneamente chiuso dagli uomini della polizia amministrativa e sociale della Questura.

Altre due attività adibite alla vendita di panini sono state sanzionate per occupazione abusiva di suolo pubblico e saranno passibili di ulteriore sanzione accessoria della chiusura da parte del comune di Siracusa. Tutti gli esercizi sanzionati, inoltre, non erano in regola con alcune norme che regolamentano la salubrità di cibi e bevande. Per due cittadini extracomunitari, un cittadino marocchino ed un gambiano, entrambi irregolari nel territorio nazionale, saranno avviate le procedure per le relative espulsioni.