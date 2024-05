SIRACUSA – Al concorso per 70 posti di ruolo per la dirigenza medica indetto dall’Asp di Siracusa l’8 marzo scorso, i cui termini sono scaduti il 13 maggio, sono state presentate oltre 900 domande. Una adesione rilevante, nonostante le difficoltà che si registrano a livello nazionale di reperimento di figure specialistiche. Da febbraio, tra incarichi libero professionali, assunzioni a tempo determinato, stabilizzazioni e assunzioni di ruolo sono state immesse in servizio 111 unità di cui 13 medici soltanto per i pronto soccorso e 42 infermieri per l’assistenza domiciliare integrata, a fronte della fuoriuscita di 14 unità di personale. I 70 posti previsti riguardano uno di cardiologia, 4 di gastroenterologia, 2 di malattie infettive, 15 di medicina d’emergenza urgenza, uno di medicina interna, uno di nefrologia, 3 di neonatologia, uno oncologia, 3 di pediatria, 11 di psichiatria, uno di ginecologia e ostetricia, 2 di oftalmologia, 3 di anestesia e rianimazione, 5 di radiodiagnostica, 3 di igiene degli alimenti e nutrizione, 3 di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, 11 di organizzazione dei servizi sanitari di base.