Sigilli al chiosco bar: troppi pregiudicati

CATANIA – Gli agenti del commissariato Borgo Ognina hanno eseguito un provvedimento emesso dal Questore di Catania che ha disposto la sospensione dell’attività e la contestuale chiusura per sette giorni di un chiosco bar nel quartiere Picanello. I numerosi controlli eseguiti dagli agenti hanno rivelato come il locale rappresentasse un abituale ritrovo di clienti con svariati precedenti penali, legati a rapine, furti, associazione per delinquere di stampo mafioso, spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale.

Tra le persone identificate anche clienti sottoposti alla misura della sorveglianza speciale e ad altri provvedimenti. Disposta la temporanea sospensione dell’attività commerciale e l’apposizione dei sigilli ai locali, abituale ritrovo di persone pregiudicate, per garantire l’ordine e la sicurezza dei cittadini. Ulteriori azioni di controllo negli esercizi pubblici proseguiranno anche nei prossimi giorni.