Si schianta con la moto e muore

ACIREALE (CATANIA) – Non ce l’ha fatta il 31enne di Guardia Mangano, Venerando Patanè, conosciuto come Nando, che ieri pomeriggio si è schiantato con la sua moto sulla strada statale 114 nella frazione acese di Guardia Mangano, al confine con Giarre. Trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania con l’elisoccorso, il 31enne è deceduto in serata per i gravi traumi riportati. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro alcuni vasi di fronte a un locale. Un tratto della statale è rimasto chiuso al traffico per oltre un’ora e mezza.