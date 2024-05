SCILLATO – Un incendio ha coinvolto un autoarticolato in transito sull’autostrada Palermo-Catania nella zona tra Scillato e Buonfornello. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Termini Imerese che hanno spento il rogo che ha danneggiato i copertoni del mezzo. Dopo circa due ore le fiamme sono state spente. Il traffico nella zona è stato rallentato dal restringimento per consentire alle squadre antincendio di operare in sicurezza. E’ intervenuta anche la polizia stradale di Buonfornello.