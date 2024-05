Incidente stradale per Schifani: “Sto bene, sono solo un po’ stordito”

AGRIGENTO – Il presidente della Regione siciliana Renato Schifani è rimasto coinvolto in un incidente stradale nell’Agrigentino. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Per precauzione è stato trasportato al pronto soccorso, dove sono stati eseguiti i primi accertamenti. “Sto meglio e dopo un’ora sto uscendo”, ha detto dopo essere stato dimesso. A bordo della propria auto blindata è stato tamponato da una macchina della scorta mentre stava andando a un appuntamento elettorale a San Leone. “Uno stordimento temporaneo dovuto all’impatto brusco tra le due auto blindate, ma fortunatamente nulla di grave”, fa sapere la presidenza della Regione. “Solo un po’ di paura per la frenata improvvisa – racconta lui -. Ringrazio gli agenti di scorta che con prontezza di riflessi hanno evitato che l’incidente potesse avere conseguenze più gravi”.