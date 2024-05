SAN GREGORIO DI CATANIA (CATANIA) – I carabinieri di San Gregorio hanno effettuato controlli in un’azienda trovando 5 lavoratori in nero su 8. Per il titolare, un 46enne catanese, è scattata la maxi sanzione per lavoro in nero per 27.300 euro. E’ stata sospesa temporaneamente l’attività, fino a quando il datore di lavoro, oltre alla multa di 2.500 euro, non provvederà a regolarizzare la posizione dei dipendenti in azienda. Nel corso del controllo sono state elevate altre 5 sanzioni, per la mancata tracciabilità delle retribuzioni di 5 dipendenti, per un importo complessivo di 8.333 euro. A conclusione dell’attività sono state accertate 10 violazioni sanzionate amministrativamente con un importo di circa 36.000.