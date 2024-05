RIPOSTO (CATANIA) – I carabinieri di Riposto hanno arrestato Alfio Valvo, 38 anni, per evasione e rapina a mano armata. L’uomo, lo scorso febbraio si sarebbe reso responsabile di una rapina ai danni di un 27enne affetto da invalidità. Il ragazzo, nel tardo pomeriggio del 29 febbraio scorso, passeggiando tra i vicoli di Riposto, all’altezza di via Fuille, sarebbe

stato avvicinato e minacciato con un coltello da un uomo, a volto scoperto, che prima gli avrebbe intimato di consegnargli 50 euro e poi gli avrebbe strappato dal portafogli la carta d’identità al fine di estorcergli dei soldi in cambio del documento.

Immediata, quindi, la richiesta di aiuto del giovane ai carabinieri, i quali hanno subito iniziato le indagini acquisendo, per prima cosa, la descrizione fisica del rapinatore che aveva, come segno riconoscibile, un tatuaggio sul lato sinistro del collo raffigurante una croce. Esaminati i sistemi di video sorveglianza della zona, tra cui quelli di un esercizio commerciale di Piazza Commercio, avrebbero identificato Alfio Valvo che in realtà avrebbe dovuto essere a casa poiché sottoposto agli arresti domiciliari per un furto, mentre, scherzando, esibiva una carta di identità ad altri pregiudicati del luogo e, in particolare, avrebbe mostrato il tatuaggio sul lato sinistro del collo perfettamente corrispondente a quello descritto dalla vittima. L’uomo è stato pertanto arrestato e condotto in carcere.