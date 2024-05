Rapine a studenti catanesi: preso grazie a identikt

CATANIA – I poliziotti del commissariato catanese Borgo Ognina hanno denunciato un rapinatore seriale di 29 anni che, da qualche settimana, aveva preso di mira diversi studenti universitari che frequentano la Cittadella universitaria di via Santa Sofia. Con una scusa banale, il giovane avvicinava per strada gli studenti per poi rapinarli dello smartphone e dei soldi. In caso di resistenza, i ragazzi venivano minacciati con un coltello a serramanico.

Nella prima settimana di maggio, il rapinatore ha commesso cinque rapine, tutte denunciate dagli studenti. I poliziotti sono riusciti a mettersi sulle tracce del rapinatore grazie alla collaborazione dei ragazzi che hanno fornito elementi decisivi per risalire all’identità con dettagli precisi sulla fisionomia e sull’auto usata. Una volta individuato dai poliziotti, è stato poi riconosciuto dalle vittime.