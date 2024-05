Qualcuno spara ai passanti: mistero al mercato

PALERMO – Polizia e carabinieri indagano per trovare chi nel mercato di Ballarò a Palermo spara con una pistola a gas ai passanti. Sarebbero tre le persone rimaste ferite alla spalla o alle gambe. L’ultimo è stato un uomo colpito alle gambe, precedentemente era toccato a una donna senegalese nella zona di Porta Sant’Agata. I ferimenti sono avvenuti sempre tra le vie del quartiere Albergheria. Non è chiaro se ci sia un nesso tra gli obiettivi o se siano scelti casualmente. “Mi hanno sparato nella notte tra venerdì e sabato – ha detto l’ultima vittima -. Ho sentito qualcosa e poi ho visto il foro alla gamba. Secondo me i feriti sono di più, almeno sei”.