Pronti a spacciare 30 chili di hashish, arrestati

TRAPANI – I carabinieri di Trapani hanno arrestato un 39enne e un 52enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di circa 30 chili di hashish. I militari, in via

Fardella, hanno visto il 39enne pregiudicato che, con atteggiamento guardingo e circospetto ha caricato nel cofano della propria autovettura una enorme busta consegnatagli dal 52enne.

Alla vista dei militari avvicinatisi per un controllo, il 39enne ha tentato la fuga a piedi venendo raggiunto e perquisito. Nella sua auto sono stati trovati e sequestrati 94 panetti di hashish. La perquisizione domiciliare del 52enne, situata nelle immediate vicinanze dove era stata parcheggiata l’autovettura, ha portato alla luce altri 203 panetti di hashish. Entrambi sono stati rinchiusi nel carcere di Trapani.