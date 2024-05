Playoff, tutto invariato

Tutto invariato. Il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso del Taranto avverso la penalizzazione di 4 punti inflitta ai pugliesi per irregolarità amministrative lasciando quindi immutata la classifica finale del girone C del campionato di Serie C. Per effetto di tale decisione, che aveva costretto la Lega Pro a fare slittare l’inizio dei playoff, diventa dunque definitiva la griglia del primo turno della fase del girone degli spareggi promozione.

Questo il programma delle gare in calendario martedì 7 maggio

PICERNO-CROTONE ore 21.00 Diretta televisiva Rai Sport

AUDACE CERIGNOLA – GIUGLIANO ore 20.30

TARANTO-LATINA ore 20.30

Il secondo turno della fase del girone, che vedrà in campo le vincenti del primo turno e la Casertana, si giocherà sabato 11 maggio. Il Catania, come noto, entrerà in scena nel primo turno della fase nazionale (andata in trasferta il 14 maggio, ritorno in casa il 18 maggio).