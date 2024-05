Perde il controllo e il furgone si ribalta

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA) – Sono ancora da chiarire le cause dell’incidente autonomo avvenuto questa mattina sull’autostrada Messina-Palermo, all’altezza di Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese. Un veicolo Doblò con una persona a bordo è uscito fuori strada, ribaltandosi. L’uomo a bordo è rimasto ferito. Sono intervenuti la polizia stradale per i rilievi e il 118 con l’ambulanza che ha accompagnato il ferito al pronto soccorso. Si dovrà chiarire il motivo per cui il conducente del mezzo ha perso il controllo, se per un malore, distrazione o un colpo di sonno. Il traffico in zona ha subito rallentamenti per pochi minuti.