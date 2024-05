PANAREA – I carabinieri di Panarea hanno denunciato un uomo per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. L’uomo, in un terreno di sua proprietà di 500 mq circa, aveva depositato rifiuti pericolosi e non, tra cui, numerosi accumulatori esausti, carcasse di scooter, pneumatici deteriorati, materiale ferroso e rottami vari, taniche con residui di materiale oleoso riversi sul terreno, materiale di risulta edile ed altro ancora. L’intera area adibita a discarica ed i rifiuti rinvenuti sono stati sequestrati.