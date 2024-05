Palpeggiata e molestata in strada da un 16enne

COMISO (RAGUSA) – Agenti della squadra mobile di Ragusa e del commissariato di Comiso hanno fermato un sedicenne tunisino, che era affidato a una comunità per minori stranieri non accompagnati di Comiso, per violenza sessuale nei confronti di una 33enne. Il giovane, dopo aver notato la donna nella villa comunale di Comiso, in viale della Resistenza, ha iniziato a seguirla facendole insistenti avances sessuali.

Il minorenne, noncurante dei rifiuti e delle richieste di aiuto da parte della vittima, l’ha bloccata costringendola a subire atti sessuali, in particolare baciandola sulla bocca, palpeggiandole i seni e alzandole la gonna. Le urla disperate della 33enne hanno attirato un passante che le ha prestato soccorso mettendo in fuga il ragazzo. Attraverso le immagini dei sistemi di video sorveglianza e con le dichiarazioni rese dai testimoni, il minorenne è stato rintracciato, malgrado si fosse cambiato i vestiti per non essere riconosciuto. Il 16enne è stato condotto nel Cpa di Catania.