PALERMO – Una trentina di studenti della scuola Amedeo D’Aosta di Martina Franca (Taranto) in gita a Palermo sono finiti alla guardia medica per dolori addominali. Alloggiano in un albergo in piazza Giulio Cesare. La scorsa sera sono finiti tutti dal medico dopo aver mangiato. La segnalazione ai carabinieri è stata fatta da una delle insegnanti: i Nas dovranno verificare dove gli studenti hanno mangiato.