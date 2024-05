‘Paga o non vedi più l’auto’: ma la banda catanese viene fermata

CATANIA – Sgominata a Catania una banda composta da tre uomini di 29, 39 e 55 anni che rubavano macchine per poi chiedere soldi in cambio della restituzione. Due i furti commessi la notte del 6 marzo 2022, in luoghi e orari differenti. Il proprietario, individuato tramite la carta di circolazione lasciata all’interno dell’auto, subiva il cosiddetto cavallo di ritorno, con la minaccia della definitiva perdita qualora si fosse rifiutato di pagare. Per i tre è scattato l’obbligo di dimora nel comune di residenza.