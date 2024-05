‘No a chiusura totale di piazza Federico II di Svevia’

CATANIA – Confesercenti Catania, in vista della chiusura di piazza Federico II di Svevia, portata avanti in maniera imperterrita dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Trantino – dopo vari incontri con i residenti della zona, con i commercianti e con le associazioni di categoria nei quali però non si è mai raggiunto un accordo lineare sul da farsi – ha protocollato una proposta che prevede la chiusura parziale della zona e solo in specifiche fasce orarie. Ad appoggiare pienamente la decisione di Confesercenti Catania anche residenti e commercianti della zona con tanto di raccolta firme.

“Non è più tempo di battaglie ideologiche – dichiara il direttore provinciale di Confesercenti, Francesco Costantino – ma l’annunciata pedonalizzazione di piazza Federico II di Svevia senza dubbio pone delle difficoltà pratiche per commercianti e residenti, che indubbiamente necessitano di una maggiore concertazione per una soluzione diversa e che porti a una graduale pedonalizzazione della piazza”.

“Sicuramente nel lungo periodo la chiusura della piazza porterà dei benefici alle attività ristorative interessate – aggiunge Andrea Finocchiaro, presidente di Fiepet Catania – ma lo stesso non sarà scontato per le attività commerciali che insistono sulla piazza. Ben venga la pedonalizzazione, ma facciamolo seriamente, gradualmente e senza lasciare indietro nessuno. Abbiamo lavorato a una proposta concreta e seria che abbiamo già protocollato all’attenzione dell’amministrazione comunale, auspicando un incontro urgente per entrare in maniera seria sulla questione per il bene di tutti gli imprenditori interessati”.