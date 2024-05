Immagini e video pedopornografici: arrestato 22enne catanese

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato un 22enne trovato in possesso di un’ingente quantità di materiale pedopornografico. Nel corso di una perquisizione informatica della polizia postale di Catania sono state trovate immagini e video ritraente minori, anche in tenera età, vittime di abusi sessuali. Il giovane aveva archiviato il materiale illecito sia in alcuni dispositivi elettronici sia in sistemi di cloud protetti da password. L’indagine ha preso avvio dall’analisi di materiale informatico sequestrato nel corso di un’altra indagine della polizia postale di Verona sullo sfruttamento sessuale di minori. Per il 22enne il giudice ha disposto gli arresti domiciliari.