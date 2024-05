Nel panificio di Nesima la farina era in nero

CATANIA – I carabinieri di Nesima all’interno di un’officina meccanica hanno trovato irregolarità che hanno portato alla denuncia del titolare, un 48enne catanese, per “omessa sorveglianza sanitaria” dei dipendenti. Durante il controllo all’azienda infatti è stato scoperto che l’unico dipendente impegnato a riparare auto era un lavoratore in nero, privo di un contratto di assunzione, circostanza che ha fatto scattare per il titolare la maxi sanzione. L’imprenditore aveva anche omesso di sottoporlo alla visita medica preventiva e periodica.

In un panificio della zona i militari hanno poi accertato come tra i 5 lavoratori presenti 4 fossero in nero. Pure in questo caso la proprietaria, una 47enne catanese, è stata denunciata e dovrà pagare una grossa multa. Complessivamente infatti sono state determinate, a carico dei due titolari, ammende per 2.846 euro e sanzioni amministrative per 10.300 euro.