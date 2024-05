CATANIA – Un incendio nel primo pomeriggio di oggi ha interessato un mezzo pesante adibito al trasporto di terra che viaggiava lungo la strada statale 192, in territorio di Motta Sant’Anastasia. Per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento Sud del Comando provinciale di Catania e un’autobotte di rincalzo. Sul posto per i rilievi di competenza anche i carabinieri di Paternò.