MISILMERI (PALERMO)- Una donna di 49 anni è stata azzannata dal proprio cane pitbull in casa in via Giovanni Meli a Misilmeri (Palermo). A chiamare i soccorsi un vicino di casa. La donna ha diverse ferite ed è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Civico dai sanitari del 118. I carabinieri stanno cercando di capire cosa abbia scatenato la furia del cane contro la padrona.