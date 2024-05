Minacce con pistola in discoteca: denunciato

SIRACUSA – La notte tra sabato e domenica scorsa un 22enne di Avola che si trovava in una discoteca nella periferia di Siracusa, dopo un alterco con coetanei, ha minacciato un addetto alla sicurezza del locale, prima con un tirapugni e dopo brandendo una pistola. Alcuni testimoni hanno raccontato di alcuni colpi d’arma da fuoco esplosi a scopo intimidatorio. Il giovane, con precedenti, dopo l’episodio si è allontanato con altri amici a bordo di un’auto. Identificato e rintracciato, è stato denunciato per minacce aggravate dall’uso di un’arma e per minacce gravi. Inoltre, il questore di Siracusa, Roberto Pellicone, emetterà a carico del giovane un provvedimento di Daspo Willy, col quale il giovane sarà costretto, per un periodo di tempo, a stare lontano dai locali pubblici. Infine, la discoteca scenario delle violenze è stata chiusa per 15 giorni con un provvedimento del questore.