Medicina di prossimità per prevenire il tumore uterino

In Italia il carcinoma della cervice uterina rappresenta il quinto tumore per frequenza nelle donne sotto i 50 anni di età e complessivamente l’1,3% di tutti quelli diagnosticati. La sopravvivenza netta a 5 anni dalla diagnosi è pari al 68%. I test per lo screening del tumore del collo dell’utero sono il Pap-test e il test per Papilloma virus (HPV-DNA test). Il test impiegato finora è il Pap-test, offerto ogni 3 anni alle donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni. Poiché recenti evidenze scientifiche hanno dimostrato che sopra i 30 anni è più costo-efficace il test per il Papilloma virus (HPV-DNA test) effettuato ogni 5 anni, tutte le Regioni si stanno impegnando per adottare il modello basato sul test HPV-DNA. In Sicilia spicca l’attività delle strutture dell’Asp di Palermo che allestisce veri e propri “villaggi della salute” (nella foto il team che ha operato a Trabia) facendo confluire utenti da tutto il comprensorio. A bordo dei camper degli screening oncologici vengono effettuati anche Pap test e Hpv test.