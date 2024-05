Lara muore a 23 anni per una meningite fulminante

BERLINO – Una ragazza di 23 anni Lara Ponticiello di Reggiolo (Reggio Emilia), ma residente con la famiglia a Gonzaga (Mantova), è morta a causa di una meningite fulminante mentre seguiva il progetto Erasmus a Berlino. La studentessa dell’Università di Bologna si era sentita male venerdì scorso, poi domenica è morta. Inizialmente, sembrava si trattasse di un malessere, per il quale le sarebbero stati somministrati farmaci generici.

Ma quando la ragazza è svenuta è stata portata in ospedale dove le sue condizioni si sono aggravate in pochissimo tempo, tanto che i medici hanno dichiarato il coma irreversibile. Dopo due giorni Lara, laureata nel 2022 in Lingue e Letterature straniere all’Università di Bologna, è deceduta. A Berlino stava proseguendo gli studi con il percorso magistrale. Intanto, appresa la notizia, i genitori hanno raggiunto la città tedesca.