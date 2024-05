RAGUSA – Intorno alle 14 a Ragusa una macchina ha fatto un volo di circa 6 metri, sfondando una ringhiera metallica in piazza Vann’Antò e finendo sui binari della sottostante ferrovia. La Ford Fiesta era guidata da un giovane e a bordo c’era anche la madre. Per loro fortuna l’auto non si è capovolta, così entrambi sono riusciti a uscire senza difficoltà; sono stati poi portati in ospedale ma non sono in gravi condizioni. Sembra che l’incidente sia stato provocato dall’urto con un’altra macchina.