Incidente sulla A18 tra Fiumefreddo e Giarre

Un autoarticolato adibito al trasporto di rifiuti metallici si è andato a schiantare sul guard rail in autostrada, sul tratto della A18 tra Fiumefreddo e Giarre. Ferito in modo non grave il conducente del mezzo che è stato trasportato in ospedale a Giarre. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale di Giardini Naxos, l’ambulanza del 118 che ha accompagnato l’uomo al pronto soccorso, i vigili del fuoco e i tecnici del Consorzio Autostrade Siciliane. Il tir, fortunatamente senza carico, ha invaso la carreggiata, quindi si sono formate lunghe code di auto incolonnate, in attesa della rimozione.