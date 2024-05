PALERMO – Un 57enne disabile e tetraplegico è morto in un incendio divampato in un palazzo in via Michele Cipolla. E’ stata invece salvata la madre di 87 anni. Le fiamme hanno distrutto l’appartamento al sesto piano. L’edificio è stato evacuato e i vigili del fuoco hanno impiegato ore per spegnere le fiamme. Non è escluso che il rogo sia stato provocato dal 57enne, che ha cercato così la morte.