In ventimila al Massimino

Sono 19.262 i biglietti venduti per Catania-Atalanta U23, in programma stasera alle ore 20.30 al Massimino (su Telecolor dalle 19.30 quattro ore live con Diretta Stadio: collegamenti dal Massimino, analisi, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855).

Resta disponibile solo una manciata di tagliandi in tribuna A ed elite. Stadio sold out, dunque, per la gara valevole per il ritorno del primo turno della fase nazionale playoff. Per superare il turno, ai rossazzurri basterà un pari o una sconfitta con il minimo scarto. In caso di sconfitta con due o più gol di margine saranno invece i bergamaschi ad accedere al secondo turno della fase nazionale (domenica mattina, alle 9.30, i sorteggi per gli accoppiamenti).

Visto il grande afflusso di pubblico, le porte del Massimino saranno aperte alle 18: in considerazione della notevole affluenza, il Catania consiglia di recarsi allo stadio con congruo anticipo. Il club, in una nota, ricorda a tutti gli spettatori che per l’ingresso allo stadio occorrerà esibire il documento d’identità e il biglietto nel consueto formato pdf, da smartphone, o cartaceo. In difetto della documentazione, l’ingresso non potrà essere consentito. Non sarà possibile accedere all’impianto mediante la card “We Catania”, non essendo previsti per l’evento titoli d’accesso digitali. Non saranno accettate le ricevute di prenotazione dei tagliandi.

Non ci saranno sostenitori bergamaschi al seguito. Il questore e il prefetto di Catania stamane hanno concesso l’autorizzazione ad accogliere nel settore ospiti mille bambini provenienti dalle scuole calcio affiliate, accompagnati dagli allenatori tesserati.