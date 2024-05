Il Catania viaggia da solo

Il Catania sarà solo contro l’Atalanta Under 23. La trasferta in Lombardia in occasione del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C è stata proibita ai tifosi rossazzurri.

Il divieto di vendita dei biglietti ai residenti e ai nati nella provincia di Catania va dunque oltre le restrizioni già messe in conto e l’ipotesi di un massimo di 400 tagliandi a disposizione dei sostenitori etnei.

La partita contro i nerazzurri si giocherà martedì sera alle 20.30 (su Telecolor dalle 19.30 edizione speciale di Diretta Stadio: quattro ore live con collegamenti con i nostri inviati, analisi, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855), nello stadio di Caravaggio, abituale sede delle gare casalinghe della formazione allenata da Modesto.

L’impianto del comune bergamasco, a una trentina di chilometri dal capoluogo, ha una capienza limitata (1500 posti) che verrà riservata esclusivamente ai tifosi dei padroni di casa. Il gruppo allenato da Zeoli, partito nel primo pomeriggio per Bergamo dopo aver completato il ritiro a Fiuggi (foto Catania Fc Facebook), non potrà quindi contare sul sostegno dei propri tifosi.