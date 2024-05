“I mezzi dei netturbini distruggono il marciapiede”

CATANIA – Alcuni residenti di viale Bummacaro, a Librino, denunciano una situazione di alto degrado nel quartiere, all’altezza del civico 21, di fronte ad un supermercato. Qui, il marciapiede che si trova a ridosso di una delle fermate del bus, viene usato come discarica abusiva, creando cumuli di immondizia. “I mezzi della nettezza urbana, al fine di prelevare velocemente la spazzatura – scrive un gruppo di residenti – utilizzano una sorta di escavatore che, nel sollevare i sacchi abbandonati, ha distrutto il marciapiede, mentre i rifiuti stanno sommergendo le nostre case”.

“A questo punto si è formata una buca dove i cumuli di spazzatura crescono giornalmente. Il marciapiedi divelto, peraltro, è molto pericoloso per chi passa a piedi da questa strada. Chiediamo – conclude la segnalazione dei residenti – maggiore attenzione da parte di chi preleva la spazzatura, ma soprattutto che il Comune ripristini tutto il tratto interessato, in modo che vengano eliminate le buche e in automatico anche i cumuli di rifiuti. Molti anziani e bambini camminano su questo marciapiede, vista la vicinanza del supermercato”.

Inviate le vostre segnalazioni a [email protected] o tramite il nostro account ufficiale su Facebook