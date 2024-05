Fuga alla circonvallazione: sperona volante e si schianta

CATANIA – Inseguimento pericoloso alla circonvallazione di Catania. Passando per via Nizzeti la polizia ha notato un giovane che procedeva con una strana andatura e gli ha intimato l’alt. Il guidatore ha fatto finta più volte di fermarsi, per poi ripartire a grande velocità. Braccato dalla volante, in viale Marco Polo il giovane improvvisamente l’ha speronata lateralmente, perdendo però il controllo e andando a sbattere contro un albero. Identificato come 26enne pregiudicato catanese, è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di due dosi di cocaina, oltre a 1.145 euro in contanti. I due agenti, entrambi rimasti feriti, lo hanno arrestato.