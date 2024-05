E’ di un siciliano il nuovo record italiano di apnea

TRAPANI – L’atleta trapanese Giacomo Sergi scende a 105 metri in assetto variabile e stabilisce un nuovo record italiano di apnea. Sergi, 28 anni, si è immerso ieri nelle acque di Sharm El Sheikh, alla profondità record senza pinne, con l’ausilio di una zavorra e della sola aria nei suoi polmoni, per poi riguadagnare la superficie tirandosi a braccia sul cavo. Il record, imbattuto dal 2021, è stato validato dai giudici in base ai regolamenti della Confederazione mondiale apnea subacquea.

“L’apnea è una sfida contro sé stessi e le proprie paure – dice Sergi -. È uno sport che ti insegna a sviluppare una forte consapevolezza e connessione tra la mente e il corpo. Per me è un sogno diventato realtà”. Il suo allenatore Matsuno, apneista e medico iperbarico, racconta: “Abbiamo lavorato insieme per quasi due anni, ovviamente in acqua ma anche con tante attività fondamentali come allenamento fisico, stretching polmonare, specifici protocolli di respirazione e una preparazione mentale mirata all’autoconsapevolezza. Il tuffo in profondità racchiude nella semplicità del gesto un insieme infinito di dettagli, è la magia di questo sport”.