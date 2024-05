“E’ ancora tutto in gioco”

Conferenza stampa dell’allenatore del Catania, Michele Zeoli, alla vigilia della partita con l’Atalanta U23, valida come gara di ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff e in programma sabato alle 20.30 (su Telecolor dalle 19.30 quattro ore live con Diretta Stadio: collegamenti dal Massimino, analisi, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855).

VANTAGGIO. “Dovremo farci trovare pronti e giocare con umiltà. L’ho ripetuto più volte ai ragazzi: è tutto ancora in gioco, è tutto aperto. Non siamo una squadra capace di gestire il risultato, non è nelle nostre corde. Un mio amico diceva che la presunzione va a cavallo e torna a piedi”.

PIENONE. “Il pubblico è una certezza. Sono felice dell’entusiasmo che ci ha sempre circondato, a prescindere dai risultati”.

FORMAZIONE. “Chi sta bene gioca. Non posso pensare ai diffidati, queste sono partite da dentro o fuori. Tello? Non andava in campo da tempo, ho sacrificato Cicerelli a livello di minutaggio tenendolo dentro per 65 minuti. Andres ha fatto bene, ma non mi è piaciuto per il rischio espulsione che ha corso, tant’è che poi l’ho spostato a destra. E’ un elemento di personalità, libero di testa, anche se non può avere i 90′ nelle gambe. Monaco ha svolto la rifinitura ed è a disposizione. Sturaro sta proseguendo il percorso di recupero: verrà in panchina perché la sua esperienza serve, ma penso che prima di lui ci siano diversi uomini in grado di dare una mano. Marsura e Chiricò? Non ho preclusioni nei confronti di nessuno. Le scelte saranno legate alla singola gara. Ci servirà gente che attacca gli spazi e la profondità, se diamo loro riferimenti vanno a nozze. Abbiamo un attaccante in stato di grazia come Cianci, un elemento che ha trovato un sua maturità tattica e nello spogliatoio e al quale piace avere un compagno di reparto accanto”.

ATALANTA U23. “Squadra che palleggia e ha principi precisi. Giocano insieme da tempo, quindi sono molto più avanti di noi a livello di idee tattiche. Credo che partiranno forte, la loro non potrà essere una partita di attesa. Sarà importante il nostro atteggiamento. Facciamo quello che sappiamo e non pensiamo alla vittoria dell’andata. Abbiamo anche rivisto nuovamente i primi dieci minuti del secondo tempo a Caravaggio per evitare il ripetersi di certe situazioni”.