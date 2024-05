Droga e armi nel covo catanese

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato due pusher con 450 grammi di marijuana, 30 grammi di hashish e 5 grammi di cocaina, del valore al dettaglio di oltre 10 mila euro e una pistola con matricola abrasa e pronta a fare fuoco, nel popoloso quartiere Fortino, arrestando per detenzione ai fini di spaccio e detenzione abusiva di armi clandestine e di munizionamento un 32enne pluripregiudicato catanese e suo nipote 19enne. I militari hanno scoperto come zio e nipote, il primo già pregiudicato per spaccio, avessero allestito un florido commercio di stupefacenti, utilizzando come base logistica per lo stoccaggio della droga una casa al piano terra del quartiere: un bilocale ufficialmente utilizzato come deposito di un chiosco, dal quale partivano per effettuare le consegne ai loro clienti, posto in un cortile privo di uscite secondarie.

Da qui gli investigatori hanno visto uscire il 32enne alla guida di uno scooter SH150 di colore nero, che è stato immediatamente fermato e perquisito dai militari, i quali hanno trovato nella tasca dei suoi pantaloni alcune dosi di marijuana ed un bilancino di precisione nascosto all’interno di un borsello di una nota marca. Intanto dal deposito è uscito anche il nipote che, evidentemente accortosi della presenza dei carabinieri, ha cercato di dileguarsi e di nascondere delle chiavi in un anfratto della parete esterna dell’immobile, non riuscendoci. Perquisito il giovane, sono state trovate alcune dosi di hashish custodite nella tasca dei pantaloni, conservate dentro un ovulo di plastica con la scritta Professional.

Dentro il bilocale, la prima delle due stanze era disseminata di scatoloni e all’interno di uno, gli investigatori hanno scoperto una pistola semiautomatica calibro 7,65 con matricola abrasa e caricatore inserito contenente tre colpi, 50 grammi di marijuana, 30 grammi di hashish e 5 grammi di cocaina tutta suddivisa in dosi, diverse bustine in plastica e carta argentata per il confezionamento della droga e tre bilancini di precisione perfettamente funzionanti. All’interno di un altro scatolone, inoltre, i militari hanno notato uno zaino con dentro 400 grammi di marijuana, suddivisi in ovuli in plastica sempre con la scritta Professional. Tutta la droga è stata sequestrata, unitamente alla pistola. I due malviventi sono stati arrestati: ai domiciliari il 19enne e in carcere il 32enne.