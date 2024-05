Diakité fa il bomber, Palermo avanti

Il Palermo aspetta i playoff per ritrovare se stesso e con una gara perfetta supera 2-0 la Sampdoria che invece al Barbera sembra essere la brutta copia della squadra vista nell’ultimo periodo.

Decisiva la doppietta di Diakité, che aveva già deciso l’ultima sfida in casa del Sudtirol consentendo ai rosanero di conservare il sesto posto e giocare questa sfida in casa con la doppia chance. Saranno quindi Brunori e compagni ad affrontare in semifinale il Venezia, con gara di andata al Barbera lunedì sera e ritorno in trasferta venerdì 24 maggio.

La squadra di Mignani prende subito l’iniziativa. Il primo brivido in avvio con un tiro di Brunori: la palla, complice una deviazione, finisce tra Insigne e Soleri che provano entrambi la sforbiciata mandando la sfera di un soffio a lato. All’8′ ancora i rosanero pericolosi, ma Insigne, imbeccato da Soleri, si divora un’occasione colossale sfiorando il palo. Dopo neppure 20 minuti Mignani deve rinunciare per infortunio a Ceccaroni, rilevato da Marconi.

Il Palermo ci prova ancora con Insigne, autore di un tiro dalla distanza fuori bersaglio, e con un colpo di testa di Soleri sul quale è bravo Stankovic. I rosanero passano in vantaggio poco prima dell’intervallo: cross di Brunori e in mischia ci pensa Diakitè a insaccare.

Il laterale francese dimostra di averci preso gusto e sigla la sua doppietta in apertura di ripresa con un piatto al volo su cross di Lund da sinistra. I rosanero cercano il tris con un tiro di Ranocchia fuori di poco prima che la Samp riesca a rendersi pericolosa grazie al neo entrato Stojanovic che trova l’ottima risposta del portiere dell’under 21 Desplanches, pronto ad alzare in angolo.

La Samp si spinge in avanti con la forza della disperazione e ci prova De Luca al volo, ma il portiere rosanero non si fa sorprendere. Il Palermo torna a farsi insidioso con Brunori che si presenta a tu per tu con Stankovic, bravo a respingere la conclusione. La Samp, però, non riesce a riaprire i giochi e i rosanero possono esultare.

PALERMO-SAMPDORIA 2-0

PALERMO (3-4-2-1): Desplanches 6.5; Graves 6.5, Lucioni 7, Ceccaroni sv (19 ‘ pt Marconi 6.5); Diakité 8, Ranocchia 6.5 (33′ st Henderson sv), Segre 7, Lund 6.5; Insigne 6 (19′ st Gomes 6), Brunori 6.5; (33′ st Mancuso sv) Soleri 6.5 (33’ st Di Francesco sv). In panchina: Pigliacelli, Stulac, Di Mariano, Vasic, Buttaro, Aurelio, Traorè. Allenatore: Mignani 7.

SAMPDORIA: (3-4-2-1): Stankovic 6.5; Piccini 4.5 (11′ st Benedetti 6), Gonzalez 5, Ghilardi 5; Depaoli 5 (11′ st Stojanovic 6), Yepes 5.5, Ricci 5 (24′ st Kasami 6), Giordano 5.5 (11′ st Barreca 6); Borini 5, Esposito 5; De Luca 5. In panchina: Ravaglia, Vieira, Askildsen, Verre, Conti, Alvarez, Ferrari, Leoni. Allenatore: Pirlo 5.

ARBITRO: Colombo di Como 6.

RETI: 43′ pt e 2′ st Diakitè.

NOTE: spettatori 32.730. Ammoniti. De Paoli, Desplanches, Lund, Stojanovic. Angoli: 5-7. Recupero: 2′; 5′.