Con auto rubata investono proprietaria e bimbo

PALERMO – “Due criminali per rubare la macchina a mia nuora mentre stava portando mio nipote in ospedale hanno rischiato di uccidere lei il bambino tenuto in braccio”. L’artista Rino Martinez racconta la scena alla quale ha assistito a Palermo, in via Cartagine. La 28enne è uscita da casa e ha trovato i ladri che le stavano rubando l’auto, una Lancia Y. I due giovani dentro l’auto hanno continuato come se nulla fosse. Anzi, hanno accelerato con la macchina rubata, investendo la 28enne e mettendo a repentaglio l’incolumità del figlio di 4 anni.

Sono scattate le ricerche e forse i ladri braccati hanno abbandonato la Lancia, che è stata ritrovata. “Siamo tutti sotto shock per l’accaduto e comunque mia nuora è mio nipotino stanno bene e faranno controlli per appurare lo stato di salute dopo avere rischiato addirittura la vita”, dice Martinez.